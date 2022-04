Serie B, il derby del Topino va alla Rossi Ascensori

Squadra in casa

La stagione non è trascorsa secondo le aspettative, ma la Rossi Ascensori Foligno continua a togliersi importanti soddisfazioni. Il 3-0 ottenuto in esterna nel derby contro gli Italchimici consente ai biancoazzurri di rafforzare la quinta posizione e di avere delle ottime possibilità di chiudere al meglio la stagione. Sabato 30 si chiude, per il recupero della quarta giornata, ancora fuori casa e questa volta contro Orte.

LA PARTITA - Coach Grezio non apporta sostanziali modifiche allo schieramento iniziale. I suoi ragazzi partono un po' con il freno a mano tirato ma hanno il merito di resistere alle offensive dei padroni di casa ed aggiudicarsi il primo set ai vantaggi. Protagonista è Cester, abile a mettere a terra palloni pesanti.

Gli Italchimici tentano una reazione nel secondo set, ma le iniziative di Rodella e Codato la rendono vana. Termina 21-25 e biancoazzurri che pervengono al raddoppio.

E' il muro decisivo nel terzo parziale: in tale fondamentale eccellono Merli e Di Marco ed ecco che un 18-25 piuttosto netto è servito. Termina così un derby mai veramente in discussione.

TABELLINO

Italchimici Inters. PG 0 - 3 Rossi Ascensori Foligno

[25-27 / 21-25 / 18-25]

* Italchimici Inters. PG

Bregliozzi 2, Musco 10, Miorelli 11, Spalazzi 9, Carotenuto 4, Molinari 9, Santini (L2), Urbani 1, Campana, Guerrini, Battistelli.

N.E. Caridi.

All. Restani Paolo

Ass. Fabio Bovari

* Inter Volley Foligno

Piumi 1, Cester 19, Ingrosso 16, Rodella 7, Codato 4, Merli 8, Di Renzo (K - L1), Di Marco 1, Chadtchyn.

N.E. Beddini (L2), Mancini, Minelli, Paolucci.

All. Fabrizio Grezio

Ass. Luca Berardi