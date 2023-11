Superlega, Prisma Gioiella Taranto - Sir Susa Vim Perugia: i protagonisti della partita

Giorno di rientro dalla trasferta di Taranto per la Sir Susa Vim Perugia.

Dopo la bella vittoria di ieri sera al PalaMazzola, che ha consentito ai Block Devils di raggiungere a quota 13 punti Trento in vetta alla classifica della Superlega, la squadra sta rientrando in città e da domattina tornerà al lavoro per preparare il big match della sesta giornata in programma domenica al PalaBarton contro Piacenza.

Sul successo di ieri in terra pugliese, le parole del regista bianconero Simone Giannelli:

“È stata una gara bella che penso abbiamo interpretato bene. Abbiamo avuto una flessione nel terzo set, Taranto ha spinto in battuta, noi onestamente qualche imprecisione e qualche errore di troppo lo abbiamo commesso e ci ha penalizzato, senza ovviamente nulla togliere alla bontà del loro gioco. Mi è piaciuta la mentalità che abbiamo avuto nel tornare in campo nel quarto parziale e partire subito con il piede giusto. Ce lo siamo detti tra di noi, queste partite servono. Trovarsi in situazioni dove l’avversario sta tornando su è utile ed è anche un allenamento per noi per capire come reagire. A Taranto abbiamo reagito bene nel quarto set e di questo sono molto contento”

PREVENDITA PER IL MATCH PERUGIA-PADOVA DI MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE

Con quella per domenica per la sfida con Piacenza che procede a vele spiegate, la società bianconera comunica che è in partenza anche la prevendita per il match casalingo di mercoledì 22 novembre quando i Block Devils, con fischio d’inizio alle ore 20:30, sfideranno al PalaBarton la Pallavolo Padova per la nona giornata di andata di Superlega (incontro anticipato per gli impegni di Perugia al Mondiale per Club).

La prevendita, con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv), scatta domani venerdì 17 novembre 2023 a partire dalle ore 12:00 con la società bianconera che ricorda che nel frattempo è ancora aperta ed attiva anche la campagna abbonamenti con possibilità di acquisto sia online che nei punti vendita vivaticket.

Di seguito i prezzi dei biglietti per Perugia-Padova (il prezzo non comprende i costi di prevendita e di commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00

SETTORI A-B-C “SPICCHI”

Intero: € 12,00

Ridotto (under 14): € 8,00