Superlega, Sir Safety Susa Perugia - Top Volley Cisterna 3-0 | I protagonisti della partita

Lunedì libero per la Sir Safety Susa Perugia.

All’indomani della vittoria in campionato contro Cisterna, lo staff tecnico bianconero ha concesso ai Block Devils 24 ore di riposo e recupero per smaltire le tossine dell’ultimo periodo. Domani ripresa dei lavori al PalaBarton con una doppia seduta che darà il via all’operazione Coppa Italia. Si è infatti aperta la settimana che porterà al terzo obiettivo stagionale per i bianconeri che saranno protagonisti, assieme a Piacenza, Trento e Milano, alla Final Fuor di Roma nel prossimo weekend.

Coach Anastasi si gode intanto l’ennesima vittoria dei suoi ragazzi ottenuta ieri in un PalaBarton ancora una volta gremito.

“Abbiamo avuto qualche momento di difficoltà, ma tutto sommato la squadra ha espresso una buona pallavolo”, dice il tecnico di Perugia. “Forse non ha funzionato bene come al solito il fondamentale del muro, abbiamo subito molti maniout dove potevamo far meglio. Ma per il resto abbiamo gestito abbastanza bene la partita, la ricezione è cresciuta con l’andare del match ed in attacco siamo stati di altissimo livello. Abbiamo magari faticato un po’ a restare concentrati e questa è anche una mia responsabilità. Ho mischiato un po’ troppo le carte nel terzo set destabilizzando la crescita che avevamo avuto i ragazzi nel secondo, ma ci sta, dobbiamo essere abituati a difficoltà e stavolta sono stato io a crearle ai miei giocatori”.

All’orizzonte dei Block Devils la due giorni del Palazzetto dello Sport di Roma dove si assegnerà la coccarda tricolore.

“Arriviamo alla Final Fuor di Coppa Italia con un percorso di avvicinamento penso molto buono”, conclude Anastasi. “Stiamo bene fisicamente, abbiamo lavorato tanto in queste settimane ed infatti non siamo stati brillantissimi nelle ultime esibizioni, ma questa settimana cercheremo di toccare le corde giuste per fare in modo che i ragazzi sabato giochino una grande partita”.

UN SUCCESSO L’INIZIATIVA “UNITI PER LO SPORT”

La Sir Safety Susa Perugia ha aderito attivamente al progetto “Uniti per lo Sport” promosso da Amico Soluzioni, sponsor e partner della società bianconera. Lo scorso giovedì 16 febbraio le altre quattro associazioni che hanno preso parte al progetto insieme alla società bianconera, cioè “Associazione Italiana Persone Down”, “La pietra scartata APS”, “Vivo a colori” ed “Ellera Calcio”, sono state al PalaBarton per assistere alla seduta di lavoro pomeridiana dei Block Devils e per svolgere con i ragazzi, al termine della stessa, le tipiche attività quotidiane di uno sportivo. Non sono mancate foto e autografi in un clima sereno e gioioso a cui hanno partecipato più di cinquanta persone, accompagnatori compresi.

Le stesse associazioni sono state poi presenti ieri al palazzetto per la partita con Cisterna, colorando di verde lo spicchio della Tribuna Est e contribuendo a sostenere la squadra durante il match.

Due momenti di grande aggregazione e di festa da custodire gelosamente nel cassetto dei ricordi.

“L’idea di queste due giornate - spiega un soddisfatto Paolo Bertolini, titolare dell’azienda Amico Soluzioni - è nata dalla volontà di unire le associazioni che sostengono le persone con disabilità e lo sport. In qualità di sponsor societario, abbiamo proposto il progetto alla Sir Safety Susa Perugia che subito si è manifestata interessata alla realizzazione. L’allenamento di giovedì scorso e la presenza alla partita di ieri sono state due giornate preziose per coloro che hanno partecipato ed un lancio per l’altro grande evento che si terrà a giugno, sempre all’insegna dello sport.”