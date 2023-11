Volley, la Supercoppa resta in casa Sir. I commenti dei protagonisti

La Supercoppa di Lega non si sposta da Perugia. Sembrava indubbiamente che potesse accadere il contrario, dopo i primi due set giocati a corrente un po' troppo alternata ed un terzo riacciuffato davvero per i capelli, ma è proprio in questi momenti che una squadra si ricompatta e dimostra a tutti gli effetti di essere grande. Il 3-2 finale, strappato in rimonta ad una Lube mai doma, certifica il quinto successo nella competizione, il secondo consecutivo. Un'impresa non da poco perchè la riconferma e assai più ardua della conquista e anche ieri sera si è visto.

Il coach Angelo Lorenzetti analizza così questo successo, il decimo complessivo della storia della Sir: "Cosa è cambiato? La battuta ha fatto più danni. Ci siamo persi un po' a inizio quarto set quando non riuscivamo a fare il secondo break perchè sbagliavamo il servizio. Loro hanno uno schema su cui lavorano dallo scorso anno, noi al contrario dobbiamo iniziare un percorso". Non può mancare un elogio ai suoi ragazzi: "Bisogna essere chiari, questa due giorni ha detto che sono stati più bravi degli altri oltre che aiutati dal fattore c. Ora però vanno via con la doccia perchè quanto accaduto stasera (ieri ndr) non dà valore assoluto per il prosieguo della stagione". Un augurio: "Spero che qualche giocatore si tolga la scimmia dalle spalle. E' giusto si faccia delle domande, ma noi dobbiamo aiutarlo a trovare delle risposte".

Queste le parole invece del palleggiatore Simone Giannelli: "Vincere è sempre bellissimo. Sono davvero contento, la Supercoppa è un trofeo difficile che arriva subito. Sono contento perché è un altro trofeo per Perugia, sono contento di vedere tutti, staff e tifosi, felici e contenti e sono orgoglioso della squadra perché nelle difficoltà ci siamo compattati. Ci eravamo detti di utilizzare la Supercoppa per crescere come gruppo ed aggiungere valore alle parole famiglia e gruppo che ci diciamo in palestra e quello di stasera è stato un esempio concreto. Faccio i complimenti a Was (Ben Tara, ndr) perché nel terzo set in battuta l’ha girato. Bravi tutti, adesso si riparte con il lavoro"