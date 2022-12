Champions League, attiva la prevendita per Sir Sicoma Monini Perugia - Ziraat Bank Ankara

Mentre la squadra è impegnata nel ritorno dalla lunga trasferta di Belo Horizonte, la Sir Sicoma Monini Perugia comunica che è già attiva da ieri la prevendita per il match di dopodomani giovedì 15 dicembre alle ore 20:00 con lo Ziraat Bank Ankara, match valido per la quarta giornata della Pool E di Champions League e prima occasione da non perdere per applaudire al PalaBarton i freschi Campioni del Mondo e per vedere la Coppa del titolo iridato.

È possibile provvedere all’acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

Di seguito i prezzi dei biglietti validi per Perugia-Ankara (il prezzo è quello finale, comprensivo di costi di prevendita e commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 37,00

Ridotto (under 14): € 22,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 33,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00

I Campioni del Mondo vi aspettano al palazzetto!