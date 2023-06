Superlega, tutto sui giocatori della Sir Safety Susa in giro per il mondo

Settimana di impegni internazionali per sette Block Devils con le rispettive selezioni nazionali.

Sono volati in Olanda a Rotterdam gli azzurri Simone Giannelli e Roberto Russo per il loro esordio estivo con la maglia della nazionale italiana. Da domani via alla seconda settimana di VNL che vedrà l’Italia in campo nella Pool 3 affrontare Iran, Cina, Serbia e Polonia. Nona in classifica dopo la prima settimana di gare, l’Italia di De Giorgi cerca vittorie e punti per scalare posizioni con le prime otto al termine della fase di qualificazione che accederanno alla Final Eight di Gdansk in Polonia. Polonia sesta in classifica provvisoria e pure lei presente a Rotterdam con in rosa Wilfredo Leon al suo esordio nella competizione, turno di riposo invece per Semeniuk in campo nella prima settimana di gare. Sfida a tinte bianconere tra Italia e Polonia in programma domenica 25 giugno.

Ad Orleans in Francia si gioca in contemporanea la Pool 4 che vede in campo il Brasile di Flavio Gualberto, attuale quinta in classifica, Cuba di Jesus Herrera, tredicesima dopo la prima settimana di partite, e la Slovenia di Gregor Ropret, momentanea quarta forza della VNL. Match da segnare per i tifosi bianconeri Slovenia-Cuba di giovedì 22 giugno e Brasile-Slovenia di sabato 24 giugno.

Dalla VNL alla European Golden League il passo è breve in casa Sir. L’anello di congiunzione è Oleh Plotnytskyi che, capitanando la sua Ucraina, ha chiuso a punteggio pieno e senza perdere nemmeno un set la Pool B di qualificazione che comprendeva Belgio, Croazia e Macedonia del Nord. Per il mancino bianconero e la sua nazionale arriva il momento della Final Four nel fine settimana del 24 e 25 giugno a Zadar in Croazia contro i padroni di casa organizzatori dell’evento, Turchia e Repubblica Ceca, vincitori degli altri due gironi di qualificazione.