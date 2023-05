Superlega, Jesus Herrera resterà alla Sir

Il vistoso calo nel finale, suo come del resto di tutta la squadra, non ha di certo impressionato la dirigenza della Sir Safety Susa Perugia, per nulla intenzionata a privarsi del contributo di Jesus Herrera.

L'opposto cubano vestirà la casacca dei Block Devils anche nella prossima stagione, sulla scorta dei 254 punti messi a segno, molti dei quali al servizio. Si va dunque avanti sulla strada della continuità malgrado il cambio di allenatore ed il finale non propriamente esaltante che oramai tutti conoscono.

Il popolare Zurdo attualmente è impegnato con la sua nazionale e contenderà all'Italia di De Giorgi un posto alle Olimpiadi, nel girone in Brasile, che si terranno il prossimo anno a Parigi.

Si avvicina il Lorenzetti Day

Domani, come è noto, verrà presentato presso il Best Western Hotel Quattrotorri di Perugia il nuovo tecnico della squadra bianconera Angelo Lorenzetti, accompagnato dal presidente Sirci, dal direttore sportivo Vujevic e dal direttore generale Rizzuto. Appuntamento alle ore 11:30.