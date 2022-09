Volley A1 femminile, Anastasia Guerra sarà il capitano della Bartoccini Fortinfissi Perugia

Le sue prestazioni ed il suo carisma, soprattutto nel corso della scorsa stagione, quando le cose hanno rischiato di mettersi davvero male, non potevano passare inosservate e la Bartoccini Fortinfissi Perugia in queste ultime ore ha preso una decisione importante: il nuovo capitano della squadra sarà Anastasia Guerra, riconfermata per il secondo anno da questa società, che è dunque stata capace di mettersi sulle spalle tutto il gruppo nei momenti difficili.

Queste sono le sue impressioni all'ufficio stampa delle magliette nere: "Avevo già ricoperto il ruolo di capitano in passato ma ad alto livello è la prima volta per me. Spero di poter essere per le mie compagne un punto di riferimento sia come giocatore ma soprattutto come persona, cercherò di far capire a loro che potranno appoggiarsi a me anche al di fuori del campo di gioco. Avrò il compito di fare da filtro per così dire tra lo spogliatoio e lo staff tecnico, sanitario nonché la dirigenza, sarò io la linea diretta che connette tutte queste figure che compongono il club".

Stasia fa capire che questo ruolo non gli pesa: "Sono sempre stata a disposizione delle mie compagne, è sempre stato nella mia indole, ora ci sarà una fascia sotto il numero che lo ricorderà ma poco cambia, sono molto orgogliosa e contenta di rivestire il ruolo di capitano quest’anno, sarà una stagione molto particolare perché la nostra è una squadra giovane, dovremo essere umili e capire quali possono essere i nostri punti deboli, così potremo lavorare per migliorare. Mi aspetto però molta spensieratezza e tanta voglia di divertirsi, sto vedendo molta voglia di lavorare e questo è sicuramente lo spirito giusto".

Vice capitano sarà una delle nuove arrivate, vale a dire la svedese Alexandra Lazic, che potrà mettere a disposizione delle compagne, in buona parte giovani, la sua esperienza internazionale.