Volley serie A3, la Ermgroup ha un nuovo presidente

Un presidente donna per la ErmGroup Pallavolo San Giustino, pronta per affrontare la prima esperienza nel campionato di Serie A3 Credem Banca. E’ la giovane imprenditrice Elena Gragnoli, titolare assieme al cugino, Matteo Gragnoli, di un’affermata azienda con sede a Città di Castello specializzata in bonifiche di amianto e ambientali, realizzazione di coperture civili e industriali e progettazione e realizzazione di facciate architettoniche di edifici industriali. Una realtà, la Sia Coperture, che fin dal primo giorno, cioè dal 2018, è a fianco della Pallavolo San Giustino. L’ufficializzazione della carica è avvenuta nel pomeriggio di martedì 16 agosto, in occasione dell’incontro organizzato per il giorno del raduno della prima squadra nei locali della Elmec di San Giustino, azienda capofila di ErmGroup.

“Nel momento in cui mi è stato proposto di stare al timone della società – ha dichiarato la Gragnoli – ho accettato con la consapevolezza di ciò che comporta questo ruolo, ma anche con la soddisfazione di stare all’interno di una grande famiglia, che fa dell’amicizia e dell’armonia il segreto del successo. È arrivato il salto di categoria e il solo fatto di guidare una società di A3 è per me motivo di grande orgoglio, non dimenticando un particolare chiave: vi è una struttura consolidata da tempo, nella quale c’è gente che opera con una passione trasformata in professionalità”.

Elena Gragnoli raccoglie il testimone di Goran Maric, che da ora torna a svolgere in esclusiva le mansioni di direttore sportivo: “E’ stato un piacere per me portare avanti il ruolo di presidente nell’ultimo anno – ha detto Maric – ma ora abbiamo trovato la persona giusta per dare lustro alla società”.

Claudio Bigi, titolare di ErmGroup, continuerà a fare l’amministratore delegato di una società della quale va fiero: “Abbiamo una squadra di collaboratori di primo livello composta da 46 persone, fra soci e dirigenti. Non è poco per un Comune di quasi 11mila abitanti come è appunto San Giustino”, ha sottolineato.

Angelo Stefanetti e Fernando Volpi sono stati confermati quali vice della Gragnoli. La presentazione interna dei vari staff, condotta alla sua maniera dal giornalista Gabrio Possenti, si è conclusa con un simpatico momento conviviale: il modo migliore per iniziare l’attesa stagione agonistica.