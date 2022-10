Volley B maschile, per gli Italchimici esordio poco fortunato ad Orte

Non hanno nascosto le proprie ambizioni gli Italchimici di Foligno, protagonisti di una pre season di buon livello, ma l'inizio di campionato non si è rivelato all'altezza di esse. Il Volley Orte, formazione sulla carta tra le più attrezzate del girone F e che ha inserito nei giorni scorsi in organico l'ex Tuscania Ceccobello, si è imposto 3-0 (25-21, 25-16, 25-16) con i biancoazzurri di fatto mai in partita.

Sul risultato ha pesato però l'assenza di quello che era considerato il fiore all'occhiello della campagna estiva, quel Rinaldo Conti che aveva lasciato la serie A3 a San Giustino per venire a Foligno e far crescere questa socierà. Un infortunio rimediato proprio nelle ore precedenti la gara gli ha impedito di scendere in campo e ciò ha fatto sì che venisse a mancare una soluzione importante in entrambe le fasi di gioco. I molteplici errori al servizio poi hanno fatto il resto.

Al posto dello schiacciatore assieme a Toselli è stato schierato Carbone, poi Costanzi e Musco sulla diagonale palleggiatore-opposto, Bucciarelli e Cesaroni al centro Sposato libero.

Coach Paolo Restani a fine partita ostenta serenità: "Direi che questa sconfitta che non fa testo. Abbiamo sbagliato 7 battute nel primo set, poi abbiamo rallentato al servizio facilitando il gioco degli avversari. È difficile vincere con 32 errori in 3 set. Già da lunedì torniamo in palestra è chiaro che dobbiamo limitare gli errori. Per la prima in casa di sabato prossimo speriamo di avere a disposizione Conti".