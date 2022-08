Volley B maschile, gli Italchimici calano il super colpo: da San Giustino arriva Rinaldo Conti

La squadra di coach Marco Restani avrà a disposizione uno degli interpreti del ruolo più forti della serie B, che lo scorso anno ha disputato con i tifernati i playoff per salire in A3. Il ds Musco: "Rinaldo non ha bisogno di presentazioni"