Volley B maschile, gli Italchimici continuano a mettere le basi: resta anche Guerrini

Nessuna volontà di smobilitare, tutt'altro. Gli Italichimici, a suon di conferme anche di un certo livello, continuano a costruire un roster di tutto rispetto: dopo il libero Schippa tocca a Lorenzo Guerrini, 25 anni, incassare la certezza di restare, per la quarta stagione consecutiva nella squadra diretta da coach Restani.

Lo schiacciatore, che va dunque a completare il reparto, si è distinto per le sue spiccata doti di seconda linea e viene da ulteriori importanti esperienze con la Grifo Volley e soprattutto Sir Safety Perugia. La società folignate dunque non ha voluto in alcun modo privarsi di questo giocatore che può vantare ancora ampi margini di miglioramento.

Queste le parole del ds Diego Musco al profilo Facebook della società: "Lorenzo è con noi da diversi anni lo conosciamo bene ha sempre dato il massimo ed è stato sempre a disposizione della squadra. Sono sicuro che anche quest’anno potrà dare il suo contributo".