IL GRANDE VOLLEY Sorteggi di Champions: Perugia nella pool con Duren, Ziraat Ankara e Lubiana

Sorteggiati stasera a Bruxelles in Belgio i cinque gironi della Champions League 2022-2023. Pool E per la Sir Sicoma Monini Perugia che se la vedrà con i tedeschi del Swd Powervolleys Düren, i turchi dello Ziraat Bank Ankara e gli sloveni dell’Ach Volley Ljubljana.

“Un buon girone in un anno particolare senza squadre russe”, commenta il direttore sportivo Goran Vujevic presente al sorteggio nella capitale belga insieme al presidente Sirci e con il neo bianconero Kamil Semeniuk ospite e protagonista dell’estrazione delle squadre nel torneo femminile.

“C’è una squadra importante come lo Ziraat che vorrà fare bene in Champions e che certamente è l’avversario più pericoloso della Pool. Lubiana rappresenta una nazione che sta investendo molto nella pallavolo. Tornano in Champions ed hanno giocatori da non sottovalutare. Duren, dopo diverse stagioni nelle altre coppe europee, è un avversario più da scoprire. Sono soddisfatto del sorteggio, è importante arrivare primi per accedere subito ai quarti di finale, cercheremo di farci trovare pronti per questa nuova avventura”.

“La prima considerazione la faccio sullo Ziraat”, spiega invece il tecnico bianconero Andrea Anastasi. “Si tratta di una squadra ostica e temibile, ha giocatori in rosa di spessore come l’opposto olandese Ter Maat, il bulgaro Atanasov in banda insieme all’altro olandese Tuinstra e diversi nazionali turchi. Duren e Lubiana sono due squadre più da scoprire ed avremo tempo di studiarle. L’obiettivo? Il primo posto per qualificarci direttamente per i quarti di finale”. Come raccontato da Anastasi, è lo Ziraat Ankara l’avversario certamente più accreditato, ma grande attenzione ovviamente, come è ovvio che sia in una competizione come la Champions, va dedicata anche alle altre due compagini della Pool. Manifestazione al via l’8 novembre con la prima giornata.