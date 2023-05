Volley A2 femminile, prime parole di Giovi da tecnico della Bartoccini: "Spero di poter ricambiare la fiducia"

La nomina è avvenuta nei giorni scorsi, ora ci sono anche le prime impressioni. Andrea Giovi, già da tempo nell'organigramma della squadra, si prepara ad affrontare la prima avventura da capo allenatore della sua carriera. E avrà subito una bella gatta da pelare: quella di riportare subito la Bartoccini Fortinfissi Perugia nella massima serie.

Giovi parla, all'ufficio stampa del club, subito del cambio di responsabilità che questo nuovo ruolo comporta: "Il salto da assistente primo dell'allenatore è un cambiamento importante, la società ha riposto la massima fiducia in me e quindi spero di poterla ricambiare impostando un lavoro che funzioni e che dia dei frutti, utili a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Quella di assistente è un'esperienza preziosa, da tenersi ben stretta: "Ho imparato molto in questi ultimi due anni, in poco tempo ho avuto la fortuna di lavorare con con dei grandissimi allenatori e di sicuro ha preso ho preso tanto da loro, sia come metodo che come approccio al quotidiano, si è stretto un grande rapporto con Matteo (Bertini ndr), con cui ho condiviso un'estate insieme a strettissimo contatto lo scorso anno e quindi quello si è creato, credo che vada al di là dei rapporti strettamente professionali".

Infine il neo coach non trascura le difficoltà che la nuova realtà mostrerà: "Il Campionato di A2 è comunque tosto, non a livello di quello di A1 ovviamente, però ci sono tante squadre di buon livello e sicuramente qualcuna punterà a costruire formazioni con propositi ambiziosi, il cui obbiettivo sarà quello di tornare in serie A1 come ad esempio Macerata, che come noi è retrocessa nella stagione appena conclusa. Il nostro obiettivo ad oggi è quello di costruire un percorso, che alla fine ci farà arrivare pronti per le partite importanti".