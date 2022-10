Volley A1 femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia toglie i veli giovedì prossimo

Il primo atto ufficiale della nuova stagione ha finalmente una data. Giovedì prossimo la Bartoccini Fortinfissi Perugia verrà presentata al pubblico: come un anno fa la location sarà la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, dove sarà attesa la presenza, oltre che della squadra al gran completo, anche delle varie istituzioni.

Grande è l'attesa per le ragazze che comporranno la rosa, sia le confermate (capitan Anastasia Guerra in primis) che le nuove (il fiore all'occhiello è la schiacciatrice svedese Alexandra Lazic). Farà inoltre la sua prima apparizione pubblica il nuovo allenatore della squadra, Matteo Bertini, che ha esaurito pochi giorni, con il bronzo mondiale, fa la sua esperienza in nazionale come vice di Mazzanti.

L'appuntamento è per le 10:30 ed in serata ci sarà la cena ufficiale. Domenica 23 infine le magliette nere ospiteranno la forte Savino Del Bene Scandicci per la prima di campionato.