Volley maschile, De Giorgi ha scelto i 14 per gli europei: ci sono Giannelli e Russo

L'inizio dei campionati europei è dietro l'angolo e per i vari commissari tecnici è arrivato il momento delle scelte. Ferdinando De Giorgi ha scelto i suoi 14 che avranno il tutt'altro che facile compito di difendere il titolo conquistato due anni fa a Katowice, in Polonia: nella lista ci sono, ma questa non è certamente una sorpresa, il palleggiatore nonchè capitano della squadra Simone Giannelli ed il centrale Roberto Russo, oramai sempre più importante per gli azzurri. I due giocatori attualmente in forza alla Sir Susa Vim Perugia sono pronti ad offrire il loro fondamentale contributo.

La marcia dei campioni d'Europa e del Mondo partirà da Bologna il 28 agosto ll’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) contro il Belgio, per la prima partita della Pool A che comprende anche Germania, Serbia, Svizzera, Estonia e la Serbia degli ex Podrascanin e Atanasijevic.

Proprio queste ultime due avversarie saranno di scena il 31 agosto ed il 1° settembre in uno scenario d'eccezione, il PalaBarton di Perugia. In città già monta l'attesa per un appuntamento che torna dopo 24 anni (allora era stato il torneo femminile ad essere ospitato dal capoluogo umbro).

Nodo PalaBarton

C'è dunque parecchia attesa, ma non può non sussistere una certa preoccupazione per i lavori relativi al montaggio degli spicchi per l'ampliamento della capienza non ancora terminati del tutto. Si è parlato di una certa difficoltà nel reperire i materiali ma va comunque sottolineato che da mesi la Cev aveva assegnato a Perugia l'organizzazione di una tappa della competizione. La sensazione è che tutto vada come previsto, con l'opera che verrà completata a ridosso del fischio di inizio (si inizia il 30 agosto con due partite). Nelle prossime ore è previsto il sopralluogo della Federazione Internazionale e non dovrebbero esserci sorprese, ma ci deve essere la consapevolezza che questa è un'occasione assolutamente che non va gettata alle ortiche.

La lista completa

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla