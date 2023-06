Superlega, gli alfieri della Sir Giannelli e Russo iniziano a carburare in azzurro

La nazionale italiana di pallavolo maschile campione d'Europa e del Mondo inizia a carburare. Nella prima giornata della seconda tappa della VNL, in corso di svolgimento a Rotterdam, gli azzurri hanno letteralmente spazzato via l'Iran in una partita che nei primi due set non ha avuto storia, mentre nel terzo ha prevalso la determinazione e la volontà di chiudere il discorso degli uomini di De Giorgi, abili a spuntarla ai vantaggi.

In particolare il match di oggi pomeriggio ha sorriso nettamente ai due alfieri della Sir che sono stati schierati dal tecnico di Squinzano, vale a dire Simone Giannelli in regia e Roberto Russo al centro. Il primo ha realizzato 6 punti di cui 4 a muro, il secondo 9 dei quali 2 dalla linea dei nove metri. Si segnala da parte del giocatore siciliano il muro ai danni di Valizadeh che ha chiuso defintivamente le ostilità.

Con questo successo l'Italia si riporta tra le prime otto della classifica in attesa di incontrare la Cina domani alle 13, anche se le attenzioni saranno puntate sulla supersfida di domenica prossima contro la Polonia di Wilfredo Leon. Una sorta di derby tutto da vivere.

Tabellino

Iran-Italia 0-3 (19-25, 16-25, 24-26)

Iran: Jelveh ne, Mousavi 5, Hazratpour (L), Esmaeilnezhad 7, Esfandiar 4, Hajipour 4, Salehi M., Vadi 2, Hossein 3, Homayonfarmanesh, Salehi A. (L), Karimi 1, Valizadeh 6, Sharifi 8. All. Ataei.

Italia: Michieletto 15, Giannelli 6, Sbertoli, Scanferla (L), Galassi 5, Lavia 11, Romanò 14, Anzani ne, Gironi ne, Russo 9, Rinaldi ne, Federici (L) ne, Caneschi ne, Magalini ne. All. De Giorgi.

Arbitri: Ivanov (Bulgaria) e Caçador (Brasile).

Note: Iran: battute vincenti 1, muri 2, errori 16. Italia: battute vincenti 7, muri 12, errori 19.