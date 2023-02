Volley B maschile, il volo della Rossi Ascensori Foligno continua: è scacco anche alla capolista

Squadra in casa Ecosantagata Civita C.

Vittorie come queste suscitano sì grande felicità, ma anche del rammarico. Eh sì, perchè probabilmente questa era la squadra pensata in estate dal patron Fabio Piumi, con l'obbiettivo cioè di essere protagonista. Questo, per varie contingenze, non è avvenuto, ma questi ragazzi stanno dimostrando di avere un gran cuore e di crederci nonostante tutto, anche se la distanza dalle prime due della classifica resta difficilmente colmabile. Il 3-1 rifiliato in trasferta dalla Rossi Ascensori Foligno a Civita Castellana, capolista indiscussa del girone F, dimostra che la strada intrapresa è quella giusta e con oltre metà girone di ritorno ancora da disputare tutto può davvero accadere, a patto però che davanti rallentino. E' stata una vera impresa quella della formazione biancoazzurra, vuoi per il valore dell'avversario, vuoi per il fatto che coach Gubbini ha dovuto fare a meno dell'infortunato Gavazzi, pedina fondamentale, sostituito da un Paolucci che non ha sfigurato. Il gruppo c'è, unito e compatto, e questo è il segreto che può permettere di raggiungere traguardi impensabili solo fino a qualche settimana fa.

LA PARTITA - In campo vanno dunque Paolucci, in diagonale con il regista Catinelli, in posto 4 ci sono capitan Fantauzzo e Sorrenti con Menichetti e Merli al centro, Lombardo è il libero.

Approccio migliore da parte dei padroni di casa, che vanno prima sul 4-2 e poi sull'8-7. Il muro di Sorrenti vale l'8-8 ma è un'illusione, dato che Civita Castellana trova il break del 15-12. Con il 19-14 la fuga è servita, Paolucci prova quantomeno a limitarla (19-16). Fuganti e Piumi prendono rispettivamente il posto di Catinelli e Paolucci ma non basta: Genna fa 24-20 e Buzzelli sfrutta il secondo set point (25-21).

Il match dunque rischia fortemente di mettersi in salita, ma i Falchetti tirano fuori l'orgoglio. Sul 5-5 Catinelli è il protagonista di un break importantissimo (5-11). Sorrenti realizza il 10-16, ma vietato stare tranquilli: Della Rosa dimezza il ritardo (16-19). C'è da mantenere il sangue freddo: Fuganti è lucido nel realizzare il 21-24 e a chiudere in pallonetto per il 22-25.

Il pareggio regala una grande iniezione di fiducia ai folignati, che schiodano l'equilibrio inziale del terzo set con un muro di Menichetti (7-10). I viterbesi si riavvicinano (14-16), Merli mura Simoni e ristabilisce le distanze (14-18). Rossoblù che accorciano ancora (18-20), ma questa Rossi Ascensori non può avere paura e con Menichetti si porta sul 19-23. Buzzelli sbaglia il servizio e Foligno passa a condurre.

Il quarto set, segnato da continui botta e risposta nella prima metà, si ravviva con un errore in attacco di Buzzelli (17-19). Ancora un diagonale impreciso, stavolta di Della Rosa, regala tre match point ai biancoazzurri (21-24), che riescono a portare a casa la vittoria con il mani out di Fantauzzo.

TABELLINO

?????? ?????????? ?????? ????? ??????? ?-? (??-??, ??-??, ??-??, ??-??)

?????? ????? ???????: Catinelli, Fantazuzzo, Merli, Paolucci, Sorrenti, Menichetti, Lombardo (L), Piumi, Fuganti, ne Lucarelli, Gavazzi, Beddini. All Gubbini