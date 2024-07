Foligno e Trevi: due città distinte, un’unica squadra di pallavolo

Dodici chilometri di distanza e non sentirli. Il volley femminile annullerà qualsiasi spazio tra due città che vogliono unire i loro intenti e provare a vincere il più possibile. Si tratta di Trevi e Foligno, per l’appunto due località distinte che nel corso della stagione 2024-2025 avranno un’unica squadra a cui fare riferimento. È un progetto interessante e promettente, preannunciato dal Trevi Volley e dal Foligno Volley, anche se non si conoscono ancora i dettagli che verranno resi noti nel corso delle prossime settimane.

Si preannuncia dunque un’estate infuocata, come emerge chiaramente dal comunicato congiunto dei due sodalizi: “Le società ASD Trevi Volley e Foligno Volley ASD comunicano di aver siglato un accordo strutturale e programmatico che, oltre alla fattiva collaborazione già in essere da diversi anni, prevede l'allestimento di una prima squadra unica in rappresentanza di entrambe le società Trevi-Foligno, per unire le forze e partecipare insieme al campionato Nazionale di Serie B2 femminile per la stagione 2024/2025”.

Trevi Volley e Foligno Volley hanno poi aggiunto: “I presidenti, con tutti gli staff dirigenziali e tecnici, esprimono grande soddisfazione e apprezzamento per l'accordo raggiunto che vuole rappresentare occasione di crescita per il movimento pallavolistico della zona, e gettare sempre più solide basi per sviluppi futuri. I dettagli dell'operazione saranno forniti in un'apposita conferenza stampa di presentazione che sarà organizzata a breve, coinvolgendo le amministrazioni locali”.