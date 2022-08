Volley B maschile, per la Rossi Ascensori vacanze agli sgoccioli: domani il raduno

Ancora poche ore e per i giocatori della Rossi Ascensori Foligno le vacanze saranno un lontano ricordo. I Falchetti - come annuncia una brevissima nota di stampa - inizieranno domani a preparare la nuova stagione, che li vedrà impegnati in serie B girone F con l'ambizione di competere fino alla fine almeno per la zona playoff: alle 19 è previsto il raduno al PalaCiccioli.

I primi giorni saranno dedicati ai test fisici che verranno svolti agli ordini del preparatore atletico Carboni, seguiranno poi le prime sedute di allenamento sul taraflex del palazzetto che ospiterà le gare casalinghe dei biancoazzurri.