Volley B maschile, falsa partenza per la Rossi Ascensori Foligno: Grosseto si impone al tie break

L'esordio a Grosseto, come del resto era nelle previsioni, è stata una vera e propria battaglia, ma alla fine la Rossi Ascensori Foligno è riuscita a conquistare soltanto un punto. L'Invicta, al termine di oltre due ore di gioco, ha avuto la meglio al tie break (26-24, 23-25, 25-17, 22-25, 15-9) malgrado l'inziale vantaggio dei Falchetti, che possono dunque rammaricarsi per il risultato finale maturato. Ad eccellere, tra i singoli, sono le prestazioni di Gavazzi, 25 punti all'attivo, e Fantauzzo, 23 volte a referto. Tra i padroni di casa invece decisivo è stato Pellegrino, che ha raggiunto la monstre quota di 35 realizzazioni.

E' stata dunque una partita intensa, in cui i primi due set sono stati giocati sul filo di un equilibrio spezzato da alcune imprecisioni soprattutto in ricezione; nel terzo si è assistito al un calo fisico dei folignati che costa loro un break subito rivelatosi poi decisivo; nel quarto determinante si rivela l'ingresso in campo di Catinelli in regia, che fa sì che gli attaccanti trovino terreno più fertile per andare a segno; infine il tie break, finito in un modo un po' beffardo.

Al termine del match l'ufficio stampa biancoazzurro ha raccolto le impressioni di capitan Leonardo Fantauzzo: "Partita molto intensa contro un avversario ottimo che è stato bravo a metterci in difficolta, non abbiamo espresso il nostro miglior gioco ed è per questo che dobbiamo tornare in palestra in silenzio e lavorare, lavorare e lavorare per trovare la migliore amalgama che ci servirà per andare a vincere questo tipo di partite. Per il proseguo dobbiamo essere piu concreti e smaliziati soprattutto nei momenti decisivi dei set".

IL TABELLINO

INVICTA GROSSETO - EDOTTO ROSSI ASCENSORI 3-2

Invicta Emini Grosseto: Galabinov 13, Baratti 4, Pellegrino 35, Alessandrini 13, Pantaleo 1, Illasi 7, Gasperi 11, libero Cappuccini, Rossi n.e. Restio, Caldelli e Borgia all. Rolando

Edotto Rossi Ascensori: Fantauzzo 23, Gavazzi 25, Paolucci, Menichetti 6, Lucarelli 9, Merli 6, Catinelli 2, Scrollavezza Sorrenti, n.e Malvestiti, Beddini, Mancini, libero Di Renzo, all. Grezio