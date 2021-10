Serie B, l'Intervolley Foligno scalpita. Coach Bua: "Finalmente si inizia"

Ancora pochi giorni di attesa e l'Intervolley Foligno potrà finalmente cimentarsi nelle partite da tre punti. Domenica anche per i Falchetti sarà campionato: il calendario riserva loro l'ostica trasferta di Grosseto (ore 17) valevole per la prima giornata della serie B girone F. Chi non potrà seguire la squadra in Toscana c'è l'occasione di farlo tramite Facebook: la pagina ufficiale dei biancoazzurri garantirà infatti la diretta integrale dell'incontro.

Un match che si presenta denso di ostacoli ma il coach Giuseppe Bua ai canali social ostenta fiducia: "La prima partita è sempre particolare, e per noi lo sarà a maggior ragione perché affronteremo subito una sfida difficile in un campo ostico contro una formazione ben organizzata e che può ambire alle prime posizioni della classifica. Ci siamo preparati bene in questo mese e mezzo, lavorando con un gruppo nuovo che ha dato buone risposte nei test in allenamento congiunto, quindi le sensazioni sono positive. Abbiamo lavorato al meglio e cercheremo di recuperare gli ultimi acciacchi, con la consapevolezza che ci sarà da battagliare e per questo motivo non vediamo l’ora di giocare!".

Dopo tanto lavoro e tante amichevoli ecco dunque che arriva l'ora di fare sul serio: la palla passerà ora al taraflex che emetterà il suo insindacabile giudizio.