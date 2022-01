Serie B, l'Intervolley Foligno perde a Santa Croce sull'Arno. Si allontana il sogno playoff?

L'ultima del 2021 aveva fatto ben sperare, ma con l'inizio del nuovo anno qualcosa non ha funzionato in casa Intervolley, che non è riuscita a ripetersi in trasferta. I Lupi Santa Croce hanno mostrato maggiore concretezza nell'arco della partita (una delle pochissime giocate in questo turno di B) e si sono portati a casa la posta piena vincendo per 3-1. Per effetto di questa sconfitta gli uomini di Fabrizio Grezio, usciti dal Pala Parenti senza punti, vengono scaraventati a metà classifica, facendo allontanare così la prospettiva playoff. Si spera nel girone di ritorno, che inizierà sabato prossimo con la sfida casalinga contro la Invicta Grosseto, per poter recuperare il terreno perduto in queste ultime partite.

LA GARA - Ricco di colpi di scena il primo set. I toscani provano a scappare, ma i Falchetti riescono a rimanere a contatto (16-14), riuscendo a conquistare con grande caparbietà i vantaggi (24-24). Santa Croce mantiene la lucidità e passa in vantaggio (27-25).

La compagine umbra non ci sta e dapprima scatta in avanti (12-16), poi gestisce bene il vantaggio conquistando così il secondo parziale (20-25).

Nel terzo set i padroni di casa giocano meglio in ricezione (16-12) e successivamente piazzano il break per riportarsi avanti (25-19).

I Falchetti, desiderosi di tornare in partita, riescono ad essere più incisivi del cambio palla e a metà del quarto gioco sono in vantaggio (14-16). Improvvisamente i pisani si risvegliano e mettono a segno il contro break che toglie all'avversario ogni possibilità di reazione. 25-20 e gara in cassaforte.

TABELLINO

Lupi Santa Croce SSD - Rossi Ascensori Foligno 3-1

[27-25 / 20-25 / 25-19 / 25-20]

Lupi Santa Croce SSD

Giovannetti 1, Storari 15, Mannucci 18, Menchetti 11, Caproni 11, Procelli 8, Sposato (L1), Brucini 1.

N.E. Rossi, Tellini, Giannini, Antonelli, D’Anna, Riccioni, Sorri, Gabbriellini (L2).

All. Alessandro Pagliai

Ass. Giacomo Finisini

Inter Volley Foligno

Piumi 2, Cester (K) 24, Rodella 15, Ingrosso 14, Codato 3, Merli 3, Di Renzo (L1), Chadtchyn.

N.E. Di Marco, Minelli, Paolucci.

All. Fabrizio Grezio

Ass. Luca Berardi