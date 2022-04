Serie B, la Rossi Ascensori Foligno passa a Magione nel recupero

La zona playoff resta irraggingibile, ma la Rossi Ascensori Foligno continua ad onorare gli impegni rimasti andando ad imporsi sul campo della Iacact Perugia con un 3-0 che non sorprende e le permette, per via dei tre punti conquistati, di superare la Sir e di issarsi al quinto posto in classifica. La squadra di Fabrizio Grezio ha mostrato la mentalità giusta risolvendo la pratica in poco più di un'ora e mostrando segnali incoraggianti per questo finale di stagione.

LA PARTITA - Questo il sestetto base: capitan Di Renzo a presidiare la seconda linea, il duo Ingrosso e Rodella in banda, Codato e Merli al centro, Piumi al palleggio e Cester opposto.

Proprio quest'ultimo, vero trascinatore con 22 punti realizzati, sarà il protagonista della prima frazione che terminerà 19-25 anche grazie ai suoi attacchi.

Anche il secondo parziale, malgrado i magionesi ce la mettano tutta per impensierire l'avversario, senza grande successo, scorre via in tranquillità. A dare impulso al gioco biancoazzurro sono decisivi gli ingressi di Paolucci, Di Marco e Minelli (18-25).

Foligno spinge sull'acceleratore ed inserisce Chadtchyn al posto di Ingrosso e Di Marco per Codato; Magione prova a forzare al servizio ma gli ospiti sono più incisivi e chiudono la pratica con 16-25. Nel corso del terzo set c'è spazio anche per i giovani Mancini e Beddini.

TABELLINO

TMM srl Futuraenergie PG 0 - 3 Rossi Ascensori Foligno

[19-25 / 18-25 / 16-25]

* TMM Futura Energie PG

Carbone, Pippi, Sessolo, Menetti, Buttarini (L1) Monteneri, Osnato, Nafissi, Mariani, Fuganti.

All. Fabio Bovari

Ass. Daniele Panfili

* Inter Volley Foligno

Piumi, Cester 22, Rodella 7, Ingrosso 8, Codato 6, Merli 4, Di Renzo (K - L1), Paolucci 1, Di Marco 2, Minelli, Chadtchyn 4, Mancini, Beddini (L2).

All. Fabrizio Grezio