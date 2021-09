Intervolley Foligno, ottimo il bilancio del triangolare di sabato

Si è chiuso con un bilancio più che positivo il Triangolare organizzato dall'Intervolley Foligno è che si è disputato sabato scorso al Palaciccioli di Foligno ed in cui la formazione biancazzurra, che disputerà il prossimo campionato di serie B, ha davvero ben figurato contro due formazioni di categoria superiore, vale a dire Videx Grottazzolina e la Maury’s Com Cavi Tuscania, entrambi militanti in serie A3. A colpire sono stati gli evidenti progressi soprattutto sukl piano di gioco al cospetto di tutte e due le contendenti, il che fa ben sperare in vista degli impegni ufficiali.

Tra i singoli va menzionata la prova del giovane centrale folignate Giulio Codato, autore di un’ottima prestazione specialmente nel secondo match e risultato miglior giocatore della manifestazione.

Ottimi sono dunque gli spunti per il coach Peppe Bua che questa settimana continuerà a lavorare coi ragazzi sia in sala pesi, insieme al preparatore Berardi, sia in palestra, in vista della doppia amichevole di mercoledì 29 a San Giustino e di sabato 2 a Spoleto contro la Sir Monini, rivali dei falchetti nel campionato di B.

I RISULTATI DEL TRIANGOLARE

Rossi Ascensori Edotto Foligno - Videx Grottazzolina 2-1 [25-23 / 25-22 / 10-15]

Videx Grottazzolina - Maury’s Com Cavi Tuscania 3-0 [25-20 / 25-21 / 15-9]

Rossi Ascensori Edotto Foligno - Maury’s Com Cavi Tuscania 1-2 [25-21 / 22-25 / 19-21]