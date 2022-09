Volley maschile, la Rossi Ascensori giocherà anche in serie C

La Rossi Ascensori Foligno continua a guardare al settore giovanile e per il secondo anno consecutivo, oltre che in B, iscriverà una formazione anche nel campionato di serie C regionale, che prenderà inizio il 24 ottobre 2022.

Allenatore designato a guidare questa squadra, composta interamente dai giovani, sarà un folignate doc, vale a dire Amedeo Gubbini, che ha accettato con grande entusiasmo la proposta del presidente Piumi per rimettersi in gioco. A lui, che vanta una carriera lunga quarant'anni nel mondo del volley prima come giocatore e poi come coach, il compito di far crescere questi ragazzi ed aiutarli a spiccare il volo.