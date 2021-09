Volleyball Foligno, finita la preparazione atletica sulla sabbia

Da domani i Falchetti torneranno al PalaPaternesi in vista del debutto in Serie B previsto per il 16 ottobre

Giunge al termine questo primo periodo di preparazione sulla sabbia per gli atleti della, prossimi a disputare il campionato di Serie B che comincerà ad ottobre. Il gruppo, ormai al completo, ha alternato lavoro fisico (diretto dalle sapienti mani del preparatore) e sessioni di tecnica per ritrovare il ritmo di allenamento e confidenza con i fondamentali. Da lunedì 6 settembre, quindi da domani, si tornerà al PalaPaternesi dove i falchetti continueranno ad allenarsi in vista dell’inizio del campionato, previsto per il 16 ottobre, disputando anche alcune amichevoli già programmate.

La Volleyball Foligno ringrazia per aver messo a disposizione le proprie strutture il FLEX Village, la Academy Sport Event Foligno e il Foligno Sport Center. Intanto, nel mese di agosto è stata costruita giorno dopo giorno la formazione che disputerà il girone F insieme a moltissime altre compagini umbre. Molto gradito il ritorno di Alessio Santini, libero spoletino classe 1995 che sarà a disposizione di coach Restani in seconda linea. Cresciuto nel settore giovanile della Monini Spoleto con cui ha anche disputato una stagione in serie B, oltre a quella con il CLT Terni, torna con i bianco blu dopo l’annata di serie C nel 2016/2017. La sua sicurezza in seconda linea e la sua grinta si riveleranno senza dubbio un’arma importante per i falchetti.

C’è stato poi un ulteriore innesto di rilievo che è andato a chiudere il reparto schiacciatori della Volleyball Foligno con l’arrivo di Pietro Spalazzi. Il giovane laterale ternano, cresciuto nelle giovanili del CLT Terni con cui ha raggiunto la vittoria della massima serie regionale nel 2018/2019 e con cui ha disputato un campionato di serie B, proviene dall’esperienza ad Orte, squadra laziale che sarà avversaria dei falchetti nel corso della stagione. Il martello ternano ha tutte le carte in regola per fare bene e per raggiungere con la società folignate gli obiettivi stagionali.