Volley B maschile, Intervolley Foligno e Mirco Giappesi ancora insieme

Inter Volley Foligno e Coach Mirco Giappesi ancora insieme all’insegna della continuità, ma anche della competenza e dell’esperienza. Per il 58enne tecnico umbro si tratta della terza stagione consecutiva nella società del Presidente Francesco Piumi.

Mirco Giappesi è uno dei migliori tecnici umbri e può vantare un’esperienza di ben 40 anni che lo ha portato sulle panchine di tutta la regione. Massimo livello e grado di allenatore è uno specialista del settore giovanile. Ha vinto numerosi titoli regionali ed ha ricoperto anche il ruolo di allenatore e selezionatore della rappresentativa umbra. I migliori pallavolisti umbri tra cui anche Andrea Sartoretti sono passati attraverso i suoi insegnamenti. Diverse le sue pubblicazioni a carattere tecnico scritte insieme a Marco Paolini.

Negli ultimi due anni il tecnico e la Inter Volley hanno lavorato molto sul reclutamento dei giovani pallavolisti e per la stagione 2022-2023 l’obiettivo è quello di mantenere il trend di crescita, aumentando ancora il numero dei praticanti per coprire tutte le categorie dalla Under 13 alla Under 19. Da quest’anno inoltre la società parteciperà, sia al campionato di serie C, sia a quello di serie D regionale.

"Dopo le problematiche legate alla pandemia – afferma Coach Giappesi – vogliamo tornare a disputare tutti i campionati. L'obiettivo è quello di rivitalizzare l'intero settore giovanile per tornare ad essere competitivi a livello regionale”.

Minivolley a partire da 6 anni e tutti i campionati giovanili dalla U13 alla U19.