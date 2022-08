Volley B maschile, la Rossi Ascensori Foligno mantiene un occhio alla linea verde con Samuele Beddini

Le ambizioni della Rossi Ascensori Foligno sono note, senza tuttavia non trascurare il settore giovanile. Dopo i vari Paolucci (il più giovane, da ieri maggiorenne) e Mancini la società biancoazzurra ha annunciato la conferma del centrale Samuele Beddini (2002), che dunque potrà attingere dai giocatori più esperti risorse importanti per migliorare ancor di più il proprio bagaglio tecnico.

Folignate Doc e professione centrale (185 cm la sua statura), Samuele staziona in orbita della prima squadra da ben quattro anni e punta dunque a migliorarsi ancora sotto la guida di un tecnico che con i giovani è particolamente portato: coach Grezio, in passato, ha svolto l'incarico di direttore del settore giovanile, e con grande profitto, a Tuscania e questo non può che essere un bel biglietto da visita per un ragazzo atteso al salto di qualità nel breve - medio periodo.

Questa la sua breve dichiarazione rilasciata all'ufficio stampa del club: "In questa società mi trovo bene, ci si allena in maniera seria, sono potuto maturare e ho fatto tesoro di molte esperienze con diversi giocatori da tutta Italia; anche quest'anno sono pronto a lavorare duro e a darmi da fare per raggiungere la vetta del campionato".

Il progetto giovani voluto dal presidente Piumi va avanti e a gonfie vele.