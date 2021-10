Intervolley Foligno, Beltrami & Tomarelli è il nuovo partner sponsor

Gradita novità in casa Intervolley Foligno: è ufficiale, per la stagione in corso, la collaborazione con Beltrami & Tomarelli, che sarà il partner sponsor della società biancoazzurra.

Sulla pagina Facebook dei Falchetti viene spiegato nel dettaglio di cosa si occupa questa azienda: "Lo Studio Beltrami Tomarelli Consulenza Lavoro & Risorse Umane si propone come un insieme di professionisti esperti in materia di lavoro e in gestione delle risorse umane. Alla tradizionale gestione amministrativa in outsourcing dei rapporti di lavoro (buste paga), aggiunge l’offerta multidisciplinare di qualificato supporto alle PMI nella consulenza del lavoro e organizzativa, ricerca e selezione del personale, formazione professionale e manageriale, pianificazione previdenziale e assistenza pensionistica, sicurezza sul lavoro e igiene alimentare, accesso a bandi, contributi e altre opportunità regionali e comunitarie. Come missione ha quella di contribuire alla crescita e al benessere delle aziende attraverso la valorizzazione delle persone che ne fanno parte. L’attenzione alla persona trova completamento nel servizio di orientamento al lavoro verso coloro che cercano occupazione oppure all’autoimpiego per coloro che hanno una valida idea d’impresa da realizzare".