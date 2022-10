Volley B maschile, la Rossi Ascensori Foligno sconfitta nel test di Civita Castellana

Un precampionato comunque di buonissimo livello per la Rossi Ascensori Foligno termina con una sconfitta. Nell'ultimo test prima dell'inizio delle ostilità i biancoazzurri sono stati sconfitti per 3-1 a Civita Castellana contro la formazione locale, che ha approfittato del fatto di essere già da tempo coesa e rodata. I folignati inoltre hanno vinto soltanto il quarto set, disputato quando oramai i giochi erano già fatti e segnato da un turnover massiccio da ambo le parti. Tra sette giorni il via al campionato di B con la sfida con Grosseto.

Questo il commento di coach Fabrizio Grezio, che all'ufficio stampa del club manifesta fiducia: "Abbiamo giocato contro una squadra comunque già collaudata, che gioca insieme da diversi anni, sono emerse molte indicazioni di meccanismi da oliare da parte nostra, soprattutto sui finali di set. Ce la siamo giocata punto a punto ogni set in equilibrio contro giocatori di categoria superiore ed esperienza come Buzzelli, Simoni, Genna. Abbiamo grandi potenzialità da curare e ancora una settimana piena a disposizione per lavorare e migliorare".

IL TABELLINO

CIVITA CASTELLANA-EDOTTO ROSSI ASCENSORI 3-1 (25-20, 25-19, 25-20, 20-25)

Civita Castellana: Buzzelli 19, Simoni 13, Genna 12, Rus 3, Cordano 1, Moroni, Andreina, Petriolo 8, Mezzanotte, Bazzaro 1, Della Rosa 6, Bazzaro 1, Consalvo 4, Antonini.

Edotto Rossi Ascensori: Paolucci 4, Sorrenti6, Menichetti 6, Lucarelli 9, Fantauzzo 14, Merli 3, Gavazzi 14, Catinelli 2, Scrollavezza 2, Beddini 1, n.e. Malvestiti, Mancini