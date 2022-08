Volley B maschile, la Rossi Ascensori Foligno annuncia Sorrenti come nuovo schiacciatore

La Rossi Ascensori Foligno non vuole certo scoraggiarsi dopo un campionato, quello passato, condotto al di sotto delle aspettative e rilancia con forza le sue ambizioni.

E' ufficiale l'ingaggio di un nuovo schiacciatore: trattasi del classe 2001 Umberto Sorrenti, che va dunque a rinforzare un reparto sempre delicato nell'economia del gioco di qualsiasi squadra che si rispetti. Tra le sue caratteristiche principali vanno annoverate notevoli doti non solo in fase di attacco, ma anche quando si tratta di difendere, specie in seconda linea.

Per quanto riguarda la sua carriera Umberto è cresciuto a due passi da casa, precisamente nelle giovanili della Tonno Callipo Vibo Valentia dove ha disputato le categorie under e il campionato di serie B. In seguito va registrato il trasferimento in Puglia, a Lucera prima e a Casarano poi dove ottiene il suo primo successo di rilievo, vale a dire la promozione in A3. L’anno scorso infine ha giocato a La Spezia nella categoria cadetta.

Queste le sue prime impressione rese all'ufficio stampa dei Falchetti: "Sono molto contento e fiducioso del progetto creato dalla società, puntando a fare un campionato di livello anche se sarà difficile, non vedo l’ora di conoscere città e società, e di iniziare la preparazione per provare a raggiungere i nostri obiettivi con grande dedizione e impegno quotidiani. Ringrazio la società ed il mister per la possibilità di giocare in una squadra competitiva e ambiziosa".

Coach Fabrizio Grezio, riconfermatissimo alla guida della squadra, accoglie con favore l'ultimo arrivato in casa biancoazzurra: "È un ragazzo giovane con delle buone qualità, ha avuto delle ottime referenze dalle società precedenti e ho visionato il suo lavoro di crescita esponenziale negli anni: penso che potrà integrarsi al meglio nella squadra che abbiamo pensato, e dare un valido apporto tecnico e caratteriale nella rosa degli attaccanti della squadra. Sono davvero felice che abbia scelto di venire da noi".