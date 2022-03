Il Bisonte Firenze - Bartoccini Fortinfissi Perugia, le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

L'ultima trasferta di marzo porta a Palazzo Wanny per il recupero della seconda Giornata del Girone di Ritorno tra Il Bisonte Firenze e Bartoccini-Fortinfissi Perugia. Entrambe le formazioni sono in cerca di riscossa dopo le sconfitte di domenica scorsa rispettivamente contro Conegliano e Monza. Le bisontine guardano al piazzamento in chiave Play-off mentre le umbre cercano margine sulle inseguitrici per conquistare il prima possibile l'obbiettivo di stagione. Le ragazze di Cristofani non potranno fare affidamento su Galkowska in quanto non ancora tesserata ma Diop si è dimostrata all'altezza di poter competere senza troppi timori reverenziali. Sicuramente una gara da preparare con la massima attenzione per le "magliette Nere" vista la qualità ultimamente espressa dalla squadra fiorentina guidata da coach Bellano che ha saputo adattare la sua squadra al nuovo assetto nel migliore dei modi raccogliendone i frutti.

Tra le ex del match Anastasia Guerra ci parla di come si sta preparando in vista del suo ritorno a Firenze. "Sicuramente i tre punti presi contro Casalmaggiore sono stati importanti ma questa settimana sarà ancora più importante, dovremo cercare di continuare su quel passo per cercare di collezionare più punti possibile, sappiamo che la partita contro Firenze e quella contro Cuneo sono importantissime e dovremo cercare di ottenere risultati a prescindere da chi è l’avversario". - La gara contro Firenze.- “Sicuramente sarà una partita molto combattuta e lunga, è una squadra in un buono stato di forma e sia noi che loro abbiamo bisogno di punti per prendere margini di sicurezza in classifica, quindi saremo tutte molto agguerrite. Come dicevamo si sono riprese dopo un periodo dove hanno avuto una fase di smarrimento a causa delle variazioni in rosa, hanno dovuto ritrovare i loro equilibri che ora hanno dimostrato di avere, dovremo sicuramente stare attente a considerare che loro attualmente non hanno troppa pressione sulle spalle visto che oramai hanno quasi la certezza matematica dei playoff, noi come sempre dovremo concentrarci sul nostro gioco e sui nostri obiettivi".

Note e probabili formazioni

I precedenti

Cinque gli incontri fino ad ora disputati nella massima serie,tre le vittorie in favore di Firenze, Stagione 2019/2020 e quest'anno nella gara di andata, mentre due in favore delle umbre, Stagione 2020/2021.

Le Ex

Nessuna ex in campo per Firenze mentre per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia le ex sono due: Laura Melandri (al Bisonte nella stagione 2016-217) ed Anastasia Guerra (con la squadra del capoluogo toscano la scorsa stagione).

Le probabili formazioni:

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diop, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani

Il Bisonte Firenze: Cambi, S. Nwakalor, Belien, Sylves, Enweonwu, Van Gestel. Libero: Panetoni.

Allenatore: Bellano



Arbitri: Andrea Pozzato, Veronica Mioara Papadopol



In diretta su Volleyball World TV

Il fischio d’inizio è fissato per domani mercoledì 23 marzo 2022 alle ore 20.30

La gara sarà visibile in diretta streaming su www.volleyballworld.tv.