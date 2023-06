Volley B maschile, per la Rossi Ascensori Foligno futuro incerto

Il 7 maggio scorso, con il 3-0 rifilato sul campo del Pontedera, la Rossi Ascensori Foligno ha vissuto l'ultimo atto di una stagione terminata al quarto posto nel girone F di serie B e che ha lasciato non pochi rimpianti. E potrebbe rimanere tale. Sembrerebbe infatti che il club del presidente Piumi, evidentemente non soddisfatto degli ultimi risultati visti gli ingenti sforzi compiuti, sia intenzionato a gettare la spugna e a non iscrivere la squadra in cadetteria. Ovviamente si parla con il beneficio di inventario dato che non ci sono conferme in questo senso e si spera in dei ripensamenti altrimenti l'Umbria non avrà alcuna società in cadetteria, visto e considerato che le altre sono retrocesse in serie C. Si attendono novità nelle prossime settimane.

Intanto questa incertezza deve avere spinto alcuni giocatori ad emigrare verso altri lidi. Uno di questi è Leonardo Fantauzzo, fortissimo schiacciatore nominato miglior interprete nel ruolo del passato campionato. La sua nuova destinazione sarà l'Accademia Volley Ancona, ambiziosissima squadra marchigiana che punta senza ombra di dubbio al salto di categoria.

Queste le dichiarazione dell'oramai ex biancoazzurro al sito ufficiale della sua nuova società di appartenenza: "La chiamata dell’Accademia Volley mi ha incuriosito sin da subito. Ascoltando le parole del Ds e del coach Della Lunga ho capito fin dall’inizio che era un progetto serio e molto ambizioso al quale non ho resistito. Il mio obiettivo è sempre lo stesso ogni stagione: dare il massimo per la squadra e per la società in modo da non avere rimpianti. È questa la strada, a mio parere, per ambire a grandi risultati. L’augurio che faccio a me e ai miei futuri compagni è quello di divertirsi perché è proprio con il divertimento che vengono fuori le cose migliori. Personalmente, lavorerò sodo per migliorare ancora, mettendomi quotidianamente in gioco in palestra".