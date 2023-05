EuroVolley 2023 si gioca anche a Perugia: iniziano i festeggiamenti, arriva in città il super trofeo

In vista dei Campionati Europei maschili e femminili ospitati in Italia, Perugia dedicherà ampio spazio alla pallavolo con la presenza dell’EuroVolley Tour il 30 maggio, che mostrerà ai cittadini il trofeo che il 16 settembre verrà assegnato al PalaEur di Roma. Dopo le tappe di Firenze, Roma e Bari, l’EuroVolley Tour con il suo VAN sarà presente in piazza Italia dalle 10.00, per poi spostarsi presso il Liceo Sportivo Capitini. Qui studentesse e studenti potranno regalarsi una foto con il trofeo. Nel pomeriggio il Van si trasferirà al Barton Park per rispondere alle domande dell’EuroVolley Quiz. Il giorno successivo sarà presente la Volley S3 che, in piazza 4 Novembre, farà vivere ai più giovani un’indimenticabile giornata di volley insieme ad Andrea Lucchetta e a tutto lo staff di S3.