Serie B, esordio amaro per l'Intervolley Foligno: Grosseto vince 3-1

Squadra in casa

Squadra in casa Edottorossi Foligno

Quasi due ore di gioco non sono bastate all'Intervolley Foligno per uscire con dei punti da Grosseto. A vincere, e di conseguenza aggiudicarsi i primi tre punti della stagione, è l'Invicta Volley per tre set a uno capitalizzando le occasioni nei momenti topici della partita.

E dire che le cose per gli uomini di Giuseppe Bua si erano messe bene: i falchetti, schierati con capitan Piumi al palleggio in diagonale con Cester, Chadtchyn e Rodella schiacciatori, Codato e Merli al centro della rete e Di Renzo libero, hanno disputato un primo set davvero convincente (il break decisivo e sul 15-21), concretizzato con il contrattacco firmato da Rodella.

L'inerzia della partita è cambiata nel finale del secondo set, quando i biancoazzurri erano avanti 24-23 e avevano dunque la possibilità per andare sul 2-0. Qualcosa però è andato storto nel momento chiave, con Galabinov (ace) e Pellegrino che riescono a ribaltare completamente la situazione.

I maremmani tornano in campo galvanizzati e fanno la differenza soprattutto nel muro - difesa (16-14). Lo strappo decisivo li porta sul 21-16. Bua tenta di dare freschezza con l'ingresso degli esordienti Minelli e Paolucci, ma il cinismo dei padroni di casa non ammette repliche e si va sul 2-1 (25-20).

I locali spingono anche nel quarto parziale e a nulla vale l'entrata in campo di Di Marco al posto di Merli. Pellegrino traccia la strada (21-18), Galabinov, top scorer e migliore in campo essendo andato 21 volte a referto, la segue. Grosseto vince 3-1 con qualche rimpianto tra le fila folignati.

TABELLINO

Invicta Volley Grosseto 3-1 Rossi Ascensori Foligno

[21-25 / 26-24 / 25-20 / 25-19]

Invicta Volley Grosseto

Napolitano (K) 5, Pellegrino 18, Galabinov 21, Alessandrini 16, Barbini 9, Mari 5, Caldelli (L1), Morviducci, Cappellini (L2). N.E: Brandi, Patalei, Rossi, Cericola, Pezzetta.

All. Fabrizio Rolando

Ass. Sonia Feltri

Inter Volley Foligno

Piumi (K) 2, Cester 18, Chadtchyn 17, Rodella 5, Codato 12, Merli 3, Di Renzo (L1), Di Marco, Minelli, Paolucci. N.E. Mancini, Alessi (L2).

All. Giuseppe Bua

Ass. Luca Berardi