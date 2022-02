Ermgroup, ripartenza con il botto: Prato nulla può e viene sconfitta per 3-0

ERMGROUP SAN GIUSTINO – PRATO 3-0

(25-11, 25-18, 30-28)

ERMGROUP SAN GIUSTINO: Marra (L) ricez. 53%, Sitti 3, R. Conti 12, Sideri, Skuodis 6, Cioffi, Stoppelli 5, Muscarà 7, Cipriani 21. Non entrati: Cesaroni, Daniel, Ricci, Zangarelli. All. Marco Bartolini e Mirko Monaldi.

PRATO: M. Civinini (L1) ricez. 50%, Bandinelli 5, L. Alpini, Mazzinghi 2, Pini 2, Catalano 10, M. Alpini 13, Bruni 3, T. Conti 3, Giona Corti, Matteini 3. Non entrati: Gioele Corti, J. Civinini, Menchetti (L2). All. Mirko Novelli.

Arbitri: Virginia Tundo di Bologna e Filippo D’Amico di Porto San Giorgio.

SAN GIUSTINO: battute sbagliate 10, ace 5, muri 8, ricezione 63% (perfetta 26%), attacco 53%, errori 15.

PRATO: battute sbagliate 16, ace 0, muri 4, ricezione 46% (perfetta 13%), attacco 42%, errori 31.

Durata set: 22’, 30’ e 39’, per un totale di un’ora e 31’.



SAN GIUSTINO - Una vittoria di straordinaria importanza, quella che ha conquistato per 3-0 in casa la ErmGroup San Giustino nello scontro al vertice con il Prato. Intanto perché significa sempre primato in classifica nel girone F della Serie B maschile (e con una gara da recuperare), poi perché allontana una delle dirette avversarie nella corsa ai play-off e infine perché è stata il termometro di una condizione mentale e fisica non intaccata dalle cinque settimane di stop imposte al campionato dal Covid-19. Attacco (53% contro 42%), contrattacco (51% a fronte di un 38%) e ricezione (63% rispetto al 43% degli avversari) gli indicatori della superiorità biancazzurra, netta in un primo set nel quale i toscani non sono riusciti a entrare in partita, emersa nella fase cruciale del secondo e venuta a galla nel combattutissima terza frazione. A Nico Cipriani, 21 punti e 67% di prolificità, il ruolo di trascinatore principale della ErmGroup, anche se ognuno ha saputo tirar fuori la migliore arma a sua disposizione, vedi per esempio Ridas Skuodis in battuta; nel Prato, da rimarcare la prestazione dello schiacciatore Matteo Alpini, mentre l’opposto Andrea Catalano si è acceso a corrente alterna e mai ha pizzicato su uno dei suoi punti di forza, ossia la battuta.

Il tecnico pratese Mirko Novelli schiera Giona Corti in regia, Catalano opposto, Matteini e Bruni al centro, Matteo Alpini e Pini a lato e Mattia Civinini libero; Bartolini risponde con la diagonale Sitti-Cipriani, la coppia centrale Muscarà-Stoppelli, alla banda Conti e Skuodis e libero Marra. Si comincia ed è subito 4-0 per la ErmGroup, comprensivo dell’ace di Stoppelli; Catalano frena la striscia con il primo punto, ma una serie di errori in attacco (suoi e di Pini), più due ace di Cipriani, portano la situazione sull’11-1. Gli ospiti si limitano a qualche piccolo recupero (il tecnico opera diversi cambi), anche se sostanzialmente stentano nel contenere i tentativi di un concentrato San Giustino, che riallunga con un Cipriani incontenibile: suo il contrattacco che chiude il primo set sul 25-11.

In avvio di seconda frazione, c’è Tommaso Conti in luogo di Matteini e il Prato si sblocca: Matteo Alpini non sbaglia - al contrario di Skuodis e Cipriani – e ben presto i toscani vanno sul 6-2 in loro favore. Ci vuole allora il turno in battuta di Skuodis per risistemare le cose: due ricezioni lunghe con altrettante “free ball” concretizzate da Rinaldo Conti, un ace e un attacco fuori bersaglio di Alpini ribaltano la situazione sul 7-6 per i padroni di casa e comincia così una lunga fase di equilibrio sul classico “punto a punto”, fino a quando uno scambio di gioco interminabile e spettacolare viene risolto da Sitti, che si trasforma in schiacciatore e firma il 14-13; Catalano stoppa subito a muro Cipriani, che si riscatta e poi è lo stesso Catalano a subire il muro che consente alla ErmGroup di piazzare il break e di salire a +3 (18-15) con un tocco liftato di Cipriani, bravo e freddo nello specifico frangente. Entrano dall’altra parte Lorenzo Alpini in regia e Bandinelli al centro, ma il nuovo muro vincente su Catalano, che frutta il 20-16, lascia intendere che Marra e compagni hanno in mano anche questo set. Sulla battuta di Sitti, il vantaggio aumenta fino al 22-16 e l’ultima parola, quella del 25-18 e del 2-0, è ancora di Cipriani a muro su Pini.

Mazzinghi per Pini in posto 4 e Bandinelli per Bruni al centro sono le soluzioni di Novelli nel terzo set, che parte con il piede giusto per San Giustino: muro vincente su Mazzinghi e ace di Skuodis per un vantaggio che oscilla fra i 2 e i 3 punti, prima che due prodezze di Rinaldo Conti allunghino il margine, con il mani fuori trovato da Cipriani che porta San Giustino sul 10-5 e con il primo tempo non forte, ma preciso, di Muscarà che pesca l’incrocio delle linee e ritocca la differenza a +6 (14-8). Quando tutto lascia pensare che la strada sia in discesa, ecco che le incertezze in ricezione costano care alla ErmGroup: il Prato recupera terreno sotto la spinta di Catalano, poi il tocco risolutore di Matteo Alpini riduce il tutto a -1 (15-16) e rinvia di poco l’aggancio: sempre lui, dalla seconda linea indovina il pertugio che fa 17 pari. Botta e risposta fino al muro di Muscarà su Mazzinghi e al successivo errore in attacco di Catalano: siamo sul 22-19 per San Giustino, che ritocca sul 23-20 con Cipriani; il traguardo è dunque vicino, non fosse per Bandinelli che promuove la riscossa fino al 23-23. La ErmGroup mette il naso avanti con Conti e Cipriani, senza tuttavia sfruttare le tre palle match che si costruisce e allora Prato ribalta sul 27-26 a seguito di un fallo dalla seconda linea di Conti. Cipriani sbaglia una delle pochissime battute (e comunque è nettamente migliorato al servizio) per poi riscattarsi subito e Muscarà chiude a muro Catalano sul ritorno al servizio di Skuodis, che si rivela decisivo: ricezione lunga e correzione in palleggio di Conti. La palla tocca terra e sul 30-28 la ErmGroup appone il sigillo al 3-0 finale.

Una stretta di mano agli avversari, complimentandosi con loro e poi la palese soddisfazione per il risultato che si legge sul volto di Marco Bartolini: “Un successo di indubbio peso – commenta l’allenatore della ErmGroup San Giustino – e mi è piaciuta la grande intensità messa dai ragazzi in partita fin dall’inizio. Questo ci ha permesso di sorprendere i nostri avversari, anche se in battuta non siamo stati sufficientemente incisivi: o meglio, non siamo stati abili nell’individuare i “bersagli” giusti sui quali scaricare la palla. Il Prato, dotato di una buona organizzazione muro-difesa, ci ha allora creato qualche difficoltà, ma alla fine siamo sempre usciti a spuntarla e a conquistare tre punti che valgono molto, non dimenticando che giovedì prossimo a Grosseto abbiamo la possibilità di allungare in testa alla classifica”.