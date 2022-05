B maschile, la Ermgroup pronta per lo scontro che vale la serie A3

Countdown per l'attesissimo match che impegnerà i boys della ErmGroup Pallavolo San Giustino contro gli atleti della Stadium Pallavolo Mirandola, oggi alle ore 18:00 presso la palestra Bonatti, nella gara di andata della finale Play-off. Un giorno di ricorrenza per i padroni di casa, trattandosi del decimo anniversario dal violento terremoto che il 21 maggio del 2012 colpì principalmente le province di Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Bologna e Rovigo, con epicentro proprio nella zona compresa tra Mirandola e Medolla.

Questa settimana gli atleti della Pallavolo San Giustino hanno preparato al meglio l'incontro, rialzando il livello di concentrazione e tirando un po ' le fila, in vista della finale. I boys si troveranno ad affrontare una squadra ben organizzata, molto forte in difesa, una società solida presente sul territorio da un trentennio, un roster di giocatori che vanta atleti di punta.

"Sappiamo di dover affrontare un'altra squadra - dichiara Mister Moraldi, secondo allenatore della Pallavolo San Giustino - e soffriremo un pò. Ci troveremo faccia a faccia con una bella realtà; sappiamo che si tratta di una pre-finale e non di una finale ma questo genere di incontri sono comunque pericolosissimi perché ti giochi tutto. Ci siamo guadagnati la finalissima in casa, con tanti sacrifici ed impegno durante la stagione e sarà fondamentale arrivarci con una condizione fisica ottimale".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente e DS Goran Maric: "Ci troviamo esattamente dove volevamo essere. Una sfida di emozioni che sarà fondamentale tenere sotto controllo. I ragazzi dovranno cercare di non andare in affanno ed evitare di strafare, riproponendo il gioco di squadra che ci contraddistingue, fondamentale per questo tipo di gara. Vince sempre la squadra che sbaglia meno e per questo dovremo mantenere la lucidità fino alla fine".