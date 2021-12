Ermgroup, per Filippo Agostini c'è l'avventura in serie A3

Dicembre è tempo di mercato per la pallavolo, in particolare per le serie minori, e può capitare che avvengano delle separazioni difficili ed inattese. E' capitato non più tardi di un paio di giorni a Filippo Agostini, esperto schiacciatore classe 1994, che ha lasciato non senza dispiacere la Ermgroup San Giustino. A volte però capitano alcune opportunità che non si possono rifiutare e lo stesso giocatore di origine folignate ha deciso di uscire dalla regione d'origine ed approdare in Campania, precisamente ad Aversa, dove disputerà il campionato di serie A3 tra le fila della Wow Green House di mister Tomasello.

Per lui dunque un salto di categoria e l'opportunità di una crescita reciproca è troppo grande per lasciarla andare. Dopo una trattativa piuttosto rapida Agostini ha svolto le visite mediche ed il primo allenamento con i nuovi compagni e pertanto non è escluso che possa giocare già domenica prossima (26 dicembre) nel derby contro Ottaviano.