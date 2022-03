Ermgroup, finalmente domani si gioca a Grosseto

Questa volta è veramente quella buona. Almeno si spera. Dopo svariati rinvii andrà in scena domani il match tra Invicta Grosseto ed Ermgroup San Giustino, con i biancocelesti desiderosi di continuare la lunga striscia vincente e rafforzare ulteriormente un primato fino a questo momento strameritato. Si gioca alle ore 20:30 per il recupero della decima giornata.

Monta l'attesa in casa tifernate e la parola va al presidente e direttore sportivo Goran Maric: "Quella che ci aspetta domani è una partita desiderata e attesa da tempo; sarà un bel banco di prova. Tra tutte le trasferte probabilmente sarà la più impegnativa, contro una squadra che ha bisogno di riscatto. La loro posizione in classifica non rispecchia la qualità del roster. Dobbiamo prestare attenzione senza sottovalutare l'avversario ma dobbiamo anche essere consapevoli della nostra sicurezza acquisita con il tempo".

Il match di Grosseto sarà per gli uomini di Bartolini la tappa intermedia di un mini tour de force che si concluderà sabato prossimo con la sfida casalinga con Rossi Ascensori Foligno.