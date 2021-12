Filippo Agostini e la Ermgroup San Giustino si separano: contratto rescisso

Filippo Agostini e la Ermgroup San Giustino si separano. Lo schiacciatore non farà più parte del roster dei biancoazzurri a partire dalla giornata odierna, avendo rescisso il contratto in essere. Lo ha annunciato la stessa società tifernate nel seguente comunicato che riportiamo integralmente:

"La ErmGroup Pallavolo San Giustino comunica l’avvenutarescissione consensuale del contratto con lo schiacciatore Filippo Agostini (in forza dall’estate 2020), che quindi non fa più parte dell’organico della formazione militante nel campionato di Serie B maschile. La dirigenza biancazzurra ringrazia Agostini per l’impegno profuso, gli augura le migliori fortune a livello di carriera e umano e fin da adesso sta lavorando per l’ingaggio di un altro attaccante alla banda".

Sicuramente una perdita pesante ed inaspettata per gli uomini di Bartolini, che veleggiano nelle zone alte della classifica: la ricerca del sostituto, tutt'altro che semplice, è già partita.