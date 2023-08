Volley A3, la Erm Group fa festa cona i tifosi

Una giornata senza dubbio lunga, quella di venerdì 25 agosto, ma anche molto importante per la ErmGroup Pallavolo San Giustino, vissuta dapprima con la doppia seduta di allenamento e poi assieme alla gente del paese. Per la presentazione ufficiale della squadra, la società ha scelto due eventi senza dubbio speciali; il primo, di chiara matrice popolare, è stata la tradizionale Cena sotto il Campanile che viene organizzata dalla parrocchia della chiesa arcipretale e che anche stavolta è riuscita a mettere a tavola quasi 500 commensali.

Significativa la location: il campo all’aperto dove 45 anni fa (era l’estate del 1978) il volley a San Giustino ha iniziato il suo percorso con l’allestimento di una prima squadra che avrebbe disputato i campionati federali. Figure chiave di questo appuntamento – creato a suo tempo per cementare lo spirito di comunità attorno al luogo religioso per eccellenza – sono state il giovane parroco, Don Filippo Milli, tifosissimo della squadra di pallavolo e altri due grandi appassionati: Alberto Clementi (peraltro un ex presidente) e Giovanni Gobbi, assieme alla nutrita schiera di ammirevoli volontari che hanno sfidato persino il grande caldo pur di organizzare al meglio la cena; sul versante biancazzurro, ottimo lavoro della coordinatrice Giulia Rigucci e di Danijela Relic, che hanno fatto montare il palcoscenico per l’intrattenimento musicale e per la vetrina dedicata alla ErmGroup, con la solita brillante conduzione del giornalista Gabrio Possenti.

A metà serata, tutti gli atleti, i due allenatori e lo staff tecnico hanno ricevuto applausi e sostegno per una realtà che sta facendo di nuovo conoscere in tutta Italia il nome di San Giustino, militando nel campionato di Serie A3 Credem Banca e che ha intenzione di farlo nel migliore dei modi. L’amministratore delegato Claudio Bigi e il direttore sportivo Valdemaro Gustinelli hanno rimarcato l’accento proprio su questo aspetto, nel ricordare l’impegno profuso per allestire un organico competitivo in grado di far divertire il paese e gli sportivi. E da capitan Davide Marra un invito speciale: "Stasera siete qui – ha detto ai presenti – e da ottobre in poi vi vogliamo vedere al palasport a tifare per noi". Insomma, un contatto più diretto fra giocatori e cittadini che può diventare il valore aggiunto di questa stagione. Epilogo della giornata – siamo al secondo evento – in una discoteca di San Giustino, il “Green”, dove la ErmGroup è stata ospite ufficiale di un venerdì dedicato alla musica degli anni ’90. I ragazzi hanno sfilato sul palco dell’orchestra e poi… tutti in pista assieme a dirigenti e tifosi per uno “strappo alla regola” che la società ha fortemente voluto quale miglior auspicio per la stagione appena cominciata.