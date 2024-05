Volley serie C, le finali regionali saranno targate ITS Sir Umbria Academy

Parla solo bianconero la serie C regionale di pallavolo maschile!

Dopo le due affermazioni nelle gare d’andata delle semifinali playoff, le formazioni bianconere della ITS Sir Umbria Academy, figlie di un progetto nato dalla collaborazione tra la società del presidente Sirci e la ITS Umbria Academy main sponsor del settore giovanile, bissano le vittorie nei match di ritorno disputati sabato al PalaSir di Santa Maria degli Angeli e volano in coppia alla serie di finale che assegna un posto nella prossima serie B. categoria che, comunque vada la finale, vedrà dunque in campo nella stagione 2024-2025 una squadra targata Sir.

La prima in ordine strettamente temporale a prendersi un posto in finale è stata la Sir Umbria Academy S.M. degli Angeli della coppia tecnica Fontana-Severini testa di serie numero due dei playoff. Contro Narni i ragazzi terribili bianconeri, tutti atleti under 19, soffrono nel primo set la fisicità e l’esperienza degli avversari cedendo 20-25, poi si scrollano di dosso la tensione e cominciano a tessere il proprio gioco ordinato e concreto. Sale il ritmo nella metà campo bianconera con secondo e terzo parziale chiusi rispettivamente 25-16 e 25-20 a sigillare la qualificazione. Con il passaggio in finale ormai in tasca nel quarto set i giovani Block Devils giocano con tranquillità ed anche in ottica delle prossime finali nazionali giovanili. La frazione è combattuta fino al 17 pari, il finale è tutto per Tesone e compagni che si impongono 25-20.

A seguire la sfida di ritorno tra la Sir Umbria Academy Assisi di coach Moscioni, testa di serie numero uno della post season, e Spoleto. Forti del successo pieno nel match d’andata Bregliozzi e compagni partono subito forte sfruttando la loro maggiore esperienza e caratura tecnica nei confronti della giovane compagine avversaria. I primi due parziali scivolano via senza grandi sussulti con i Block Devils che si impongono 25-16 e 25-19 chiudendo di fatto la questione sulla qualificazione alla finale. Nel terzo set Moscioni dà spazio ai giocatori della rosa meno impiegati che si dimostrano all’altezza e fanno loro un combattuto terzo set 25-23.

Sarà dunque un derby tutto in famiglia a decretare la regina della serie C con il PalaSir di Santa Maria degli Angeli come sede di gara e con la serie che, a differenza dei turni precedenti, sarà al meglio delle tre. Si comincia con gara 1 sabato 18 maggio alle ore 20:30, gara 2 si giocherà sabato 25 maggio ancora alle ore 20:30 con l’eventuale gara 3 prevista per sabato 1 giugno sempre alle ore 20:30.