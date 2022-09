Elisa Bosi resta in Umbria ma cambia squadra: da Trevi alla 3M Perugia

Programmazione e futuro. Mentre de una parte ci si concentra con l’inizio della nuova stagione sportiva, dall’altra continuano ad essere queste due parole al centro del progetto della Trevi Volley. Programmazione e futuro sono sempre stati, e sempre saranno, due punti imprescindibili per la società trevana. E così, dopo Princess Ndulue Adaobi a Casal De’ Pazzi e Rachele Pioli all’Olimpia Teodora Ravenna, ecco che un altro giovane tassello della società biancoazzurra si trasferisce in prestito in altri lidi per trovare quella continuità che serve per crescere.

Elisa Bosi, figlia d’arte, alzatrice classe 2004, sarà una nuova giocatrice della Pallavolo Perugia, squadra neopromossa in Serie A2. Dopo l'esperienza della scorsa stagione in serie B1, un salto di qualità importante per la giovane trevana in cui, ne siamo certi, riuscirà a far emergere il proprio valore. Un grandissimo in bocca al lupo ad Elisa per la nuova avventura, con la promessa di riabbracciarsi presto.