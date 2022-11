Volley B maschile, per l'Edottorossi c'è l'ostacolo Prato

Altra trasferta in terra toscana per la Rossi Ascensori Foligno dopo quella tutt'altro che fortunata di Castelfranco di Sotto. Domenica alle 17:30 i Falchetti giocheranno contro il Volley Prato, che in classifica vanta tre punti in più di questi ultimi.

Il prossimo avversario della squadra di Grezio non sarà facile da affrontare, dato che annovera al suo interno dei giovani molti interessanti ed è un gruppo coeso, che gioca insieme sin da quando militava in serie C. I punti di forza sono l'opposto Catalano e la banda Alpini.

La copertura media sarà garantita dal canale Youtube della società ospitante.

Marco Lucarelli indica la strada per tornare al successo: "Stiamo studiando la partita che ci aspetta ma soprattutto dobbiamo guardare a noi e prepararci ad affrontare la gara in modo giusto come facciamo sempre, anche se abbiamo avuto difficoltà fuori casa, ma dobbiamo sforzarci di trovare la lucidità giusta per cominciare da subito, fin dai primi punti a giocare bene in modo da facilitare tutta la situazione e mettere l'avversario da subito in difficoltà. Sarà importante mantenere la concentrazione e mai abbassare la guardia per andarci a prendere i primi tre punti fuori casa".