Mondiale per club, ecco dove sarà possibile vedere le partite della Sir

Definita la copertura televisiva e streaming del Mondiale per Club.

Le partite della kermesse iridata in programma a Betim in Brasile dal 7 all’11 dicembre che vedrà tra le sei protagoniste la Sir Safety Susa Perugia verranno trasmesse in Italia da Sky Sport. Sarà Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky) il canale di riferimento con le gare di entrambe le squadre italiane che andranno in onda in diretta con la telecronaca dei giornalisti Sky Stefano Locatelli e Michele Gallerani ed il commento tecnico di Andrea Zorzi.

Copertura completa del Mondiale per Club ovviamente anche streaming con la piattaforma Volleyballworld.tv che trasmetterà in diretta tutte le partite della manifestazione.