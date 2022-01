Fine della telenovela: Valentina Diouf non è più una giocatrice della Bartoccini

Fine della storia. Valentina Diouf, colei che era chiamata a contribuire al salto di qualità della squadra, non è più una giocatrice della Bartoccini Fortinfissi Perugia. Nella mattinata odierna l'opposto milanese ha rescisso il contratto con le magliette nere e a breve potrà scegliere la sua nuova destinazione, molto probabilmente la Polonia.

La società ha dunque deciso di venire incontro, onde evitare che l'ambiente venisse ulteriormente destabilizzato, alle richieste della giocatrice, che aveva mostrato la sua insofferenza già tre giorni prima dell'ultima partita, quella persa in casa contro Busto Arsizio pur non demeritando, omettendo di presentarsi sia agli allenamenti che al match stesso. Il sostituto, del quale la dirigenza è già alla ricerca, sarà reperito, come avevamo già anticipato nell'articolo precedente, da una federazione estera, anche se sembra difficile, per ragioni squisitamente temporali, che possa già debuttare domenica prossima in occasione dello scontro salvezza del PalaEur con l'Acqua & Sapone Roma. Staremo a vedere, ma l'importante è che questa vicenda si sia chiusa. Ma rinforzi o non rinforzi tra quattro giorni non si potrà fallire.

LA NOTA UFFICIALE - Ecco la comunicazione del sodalizio del presidente Bartoccini: "La società comunica che il contratto con Valentina Diouf è stato rescisso per volontà della stessa giocatrice. L’atleta la scorsa settimana aveva disertato gli allenamenti nonché l’incontro casalingo di sabato, lasciando la squadra in situazione di grave emergenza.

La dirigenza è già al lavoro per rinforzare la rosa nonostante le difficoltà del momento e data la chiusura del mercato italiano, potrà cercare una sostituta potendosi affidare al solo mercato estero.

Infine la società smentisce le false informazioni circolate nella scorsa settimana riguardo ad un presunti blocco degli stipendi. Ad oggi gli impegni presi dalla Bartoccini-Fortinfissi Perugia, sono stati puntualmente rispettati verso tutti".