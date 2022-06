Una delegazione della 3M Perugia ha incontrato il presidente del CONI Malagò

Una rappresentanza della 3M Pallavolo Perugia, guidata dal presidente Renzo Mastroforti, si è recata presso la sede della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) umbra per il saluto che il presidente del CONI Giovanni Malagò ha voluto personalmente fare a tutte le società presenti in rappresentanza dello sport di questa regione. Dalla stessa 3M Perugia sono arrivati i sentiti ringraziamenti non solo per la foto di rito, ma anche per le parole di elogio spese dal presidente Malagò per la promozione raggiunta dalle nostre ragazze.

La formazione biancorossa ha conquistato la Serie A2 poche settimane dopo un lungo e tortuoso cammino che ha richiesto la partecipazione ai play-off. Dopo quello sfortunato contro l’Akademia Messina che ha ribaltato in Sicilia la sconfitta dell’andata, le due gare contro la Narconon Melendugno non hanno avuto storia, premiando in maniera più che meritata le umbre.