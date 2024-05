Daniele Santarelli fa il bis: seconda Champions League per il tecnico di Foligno 

Una stagione fantastica, indimenticabile per la Prosecco DOC/A.Carraro Imoco Volley che oggi ad Antalya (Turchia) nella SuperFinal di Champions League vinta con l’Allianz Milano ha completato un fantastico “poker” stagionale che l’ha portata a vincere tutte e quattro le competizioni disputate, per ampliare una bacheca che in 12 anni di storia del club è già arrivata alla cifra di 24 trofei conquistati dal 2012, anno di fondazione, ad oggi.

Coach Daniele Santarelli si conferma Re Mida sotto il cielo d’Antalya: il palmare del tecnico originario di Foligno si arricchisce della seconda Champions League in carriera che va aggiunta ai sei scudetti, le cinque edizioni della Coppa Italia, 6 della Supercoppa Italiana e due campionati mondiali per club, senza dimenticare i trionfi da allenatore della Serbia e della Turchia.

Queste le sue dichiarazioni al termine della finale di Antalya: “So che oggi non era facile, siamo stati altalenanti ma l’importante era vincere, va bene anche così non giocando benissimo. Sono felice perché questo è un gruppo fantastico, mi sono divertito tantissimo con le ragazze, uno dei migliori gruppi che abbia mai avuto. Non capiterà tutti gli anni di fare questa stagione. Avevamo tante motivazioni per far bene, di certo questa stagione non la dimenticherò facilmente”.