Bosca San Bernardo Cuneo - Bartoccini Fortinfissi Perugia, le probabili formazioni e dove seguirla in tv

Sotto i riflettori (la partita sarà visibile anche su Rai Sport) le ragazze della Bartoccini Fortinfissi Perugia cercano di dare una svolta al proprio campionato nella lunga trasferta in Piemonte. Il prossimo avversario sarà una delle dirette concorrenti per la permanenza nella massima serie, la Bosca San Bernardo Cuneo dell'ex Beatrice Agrifoglio, lo scorso anno alzatrice proprio della squadra umbra. Per la squadra diretta da Luca Cristofani sarà l'inizio del tour de force di fine anno, iniziato con lo sfortunato match perso in casa 3-1 contro la Vero Volley Monza. In questa occasione le Black Angels hanno mostrato il miglior gioco di questa stagione, mancando però l'occasione di chiudere alcune trame importanti, soprattutto in quel quarto set che avrebbe potuto girare la situazione a proprio favore. Si spera che questa volta il finale possa essere diverso perchè i punti in palio sono troppo importanti.

Così si esprime Giulia Melli alla vigilia della sfida: "Quest'anno tutte le gare contano moltissimo e sono importanti, ma vista la nostra situazione di classifica questa con Cuneo ha un'importanza doppia, vincere sarebbe un bel regalo di Natale per noi, affrontare questi giorni con una vittoria ci darebbe la carica giusta per affrontare la gara di Santo Stefano con ancora più grinta, perché se è vero che le vittorie ti aiutano a vincere, perdere ti abitua alla sconfitta, più si vince e più si ha voglia di provare quella bella sensazione, noi in questo momento siamo affamate e sarebbe ora di saziare questo appetito. Questa settimana in palestra abbiamo spinto molto, avendo giocato lunedì sera abbiamo avuto meno tempo del solito per organizzare il lavoro e quindi è stato tutto più condensato, una vera e propria full-immersion". Ecco cosa non bisognerà sbagliare domani: "Sicuramente, anche se è banale da dire, per avere la meglio dovremo mettere la palla a terra, dovremo essere concentrate e fare il nostro gioco, senza farci trascinare nel loro ritmo, sarà fondamentale cercare d'imporci da subito".

NOTE E PROBABILI FORMAZIONI

I precedenti Sette sono i confronti tra le due formazioni: in serie A2 nella stagione 2017/2018 e 5 in Serie A1, con un bilancio che parla di quattro vittorie in favore della Bartoccini-Fortinfissi Perugia (tutte nella scorsa stagione tra regular season e play-off) e tre sconfitte, una nel 2019 e due in Serie A2 nella stagione 2017/2018.

Le probabili formazioni:

Bosca S. Bernardo Cuneo: Signorile, Gicquel, Stufi, Squarcini, Jasper, Kuznetsova. Libero: Spirito.

Allenatore: Pistola

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diouf, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani

Arbitri: Roberto Boris, Armando Simbari

Dove seguire la sfida Il fischio d’inizio è fissato per domani, sabato 18 dicembre 2021 alle ore 20.30 e sarà visibile in diretta su Rai Sport+ HD con il commento di Giulia Pisani e Marco Fantasia ed in streaming su www.volleyballworld.tv